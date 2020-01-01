Елена Синица В Прикамье возобновляет работу мобильный комплекс «РЖД-Медицины» Он начнёт работать с 15 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

С 15 сентября «медкары» «РЖД-Медицины» вновь будут работать в Кунгуре и Верещагино, передаёт пресс-служба ОАО «РЖД».

Ранее их услугами уже воспользовались несколько десятков предприятий Свердловской области и Прикамья. В частности, Перми, Соликамского, Кунгурского, Добрянского и Верещагинского районов.

В целом, было проведено более 4 тыс. обследований. Из них более 2 тыс. — в Пермском крае.

Мобильный медицинский комплекс состоит из двух блоков. Первый — консультативно-диагностический блок — представлен шестнадцатиметровым полуприцепом с восемью кабинетами специалистов. Во втором блоке находится рентгенологический кабинет с флюорографом и маммографом.

В «медкарах» можно получить консультацию узких специалистов. В частности, офтальмолога, невролога, акушера-гинеколога, профпатолога. Кроме этого, можно сдать анализы, сделать УЗИ, маммографию, флюорографию, кардиограмму и другие функциональные исследования.

Комплекс имеет пропускную способность около 60 человек в день.

Приём ведут сотрудники частных учреждений здравоохранения «РЖД-Медицина».

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