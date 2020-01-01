В ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» сменился исполнительный директор
Пост занял Юрий Кокин
На должность исполнительного директора ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» (МГМ) назначен Юрий Кокин. Информация об этом появилась на сайте «Мотовилихинских заводов».
Ранее Юрий Кокин занимал пост главного инженера предприятия.
Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», прежний директор Олег Данченко (возглавлял МГМ с 2017 года) вышел на пенсию.
ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» выпускает насосные штанги, утяжеленные бурильные и ведущие трубы, инструмент для капитального ремонта скважин, а также металлургическую продукцию. По итогам первого полугодия текущего года выручка ООО составила 3,5 млрд руб.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.