В ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» сменился исполнительный директор Пост занял Юрий Кокин Поделиться Поделиться Твитнуть

На должность исполнительного директора ООО «Мотовилиха-гражданское машиностроение» (МГМ) назначен Юрий Кокин. Информация об этом появилась на сайте «Мотовилихинских заводов».

Ранее Юрий Кокин занимал пост главного инженера предприятия.

Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», прежний директор Олег Данченко (возглавлял МГМ с 2017 года) вышел на пенсию.

ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» выпускает насосные штанги, утяжеленные бурильные и ведущие трубы, инструмент для капитального ремонта скважин, а также металлургическую продукцию. По итогам первого полугодия текущего года выручка ООО составила 3,5 млрд руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.