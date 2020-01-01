Маслозавод в Пермском крае оштрафован за нарушения требований технических регламентов Поделиться Поделиться Твитнуть

Россельхознадзор оштрафовал ООО «Маслозавод Нытвенский» за отклонение в составе сливочного масла «Крестьянское». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки выяснилось, что массовая доля жира в продукции предприятия на 0,2% ниже заявленной на маркировке (72,3% против 72,5 %). Кроме этого, массовая доля влаги превысила нормативное значение на 0,3%.

Предприятие было привлечено к административной ответственности, на производителя был наложен штраф 100 тыс. рублей.

Маслозавод оспорил решение в арбитражном суде, однако 8 сентября 2021 года суд отказал в удовлетворении заявленных ООО «Маслозавод Нытвенский» требований.

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