В Пермском крае разыграли 27 межмуниципальных маршрутов Победителями в четырёх конкурсах признаны три перевозчика Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В ГКУ «Организатор пассажирских перевозок Пермского края» подвели итоги четырёх открытых конкурсов по обслуживанию межмуниципальных маршрутов. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Маршруты до Березников №440 Яйва — Березники, №806 Пермь — Березники, №822 Аэропорт Пермь — Усолье будет обслуживать ИП Шкляр Н. Г. Уже с 8 декабря предприниматель начнёт работу по маршруту №440, с 28 декабря — на маршруте №806, а обслуживать направление №822 перевозчику предстоит с 1 марта 2022 года.

Перевозчику ООО «АААвто» (ИП Антипов А.А.) досталось направление до Усть-Качки и Юго-Камского (№109 Пермь — Култаево, №169 Пермь — Нижние Муллы, №339 Пермь — Усть-Качка, №374 Пермь — Ключики — Юго-Камский (сезонный), №403 Пермь — Усть-Тары, №431 Пермь — Юго-Камский, №461 Пермь — подстанция Малиновская).

На маршруте №339 перевозчик начнёт работать с 27 января 2022 года, на остальных — с февраля-марта 2022 года.

Самый крупный лот по количеству маршрутов (10) также будет обслуживать ООО «АААвто». ИП Антипов достались №602 Усть-Чёрная — Кудымкар, №609 Пермь — Пожва, №665 Пермь — Сива, №670 Пермь — Кудымкар, №679 Пермь — Майкор, №708 Пермь — Кама, №713 Пермь — Юсьва, №736 Пермь — Коса, №746 Кочёво — Пермь, №782 Пермь — Гайны.

С 10 февраля 2022 года перевозчик начнёт работы по маршруту №736. По остальным дата начала перевозок — февраль-апрель 2022 года.

И еще по одной закупке победителем признан перевозчик ООО «Дизель». Он будет обслуживать маршруты из Перми в Александровск, Тёплую Гору, Кизел, Гремячинск, Губаху и Лысьву (№644а, №649, №678, №771, №794 №795 №796). Начало работы — февраль-март 2022 года.

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