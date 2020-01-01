Елена Синица В Перми на этой неделе откроются три мобильных пункта вакцинации от гриппа и COVID-19 Они начнут работать с 15 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, на этой неделе в Перми будет работать три мобильных пункта вакцинации. В них можно будет привиться от гриппа и COVID-19.

Первый — на площади перед Цирком (ул. Уральская, 112). Он будет работать 15 и 16 сентября с 10.00 до 18.00.

Можно будет поставить прививку в первой очереди на первом этаже ТРК «Семья»(ул. Революции, 13)

16 и 17 сентября с 14.00 до 20.00; 18 сентября с 12.00 до 16.00.

Ещё один пункт появится на первом этаже ТРК «Планета» ( Шоссе Космонавтов, 162Б). В нём можно будет привиться 15, 16, 17 сентября с 16.00 до 20.00 и 18 и 19 сентября с 12.00 до 18.00.

Вакцинация у цирка проводится вакциной «ГамКовидВак», «Спутник Лайт» и «Ультрик Квадри» (от гриппа). У «Семьи» и «Планеты» — «Спутник Лайт» и «Ультрикс Квадри».

Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр, при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

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