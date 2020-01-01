Winter Technologies Group обеспечит транспортную безопасность на земле и в воздухе Поделиться Поделиться Твитнуть

Уральский завод противогололедных материалов, входящий в состав бизнес-сообщества WTG, завершает реализацию двух крупных инвестпроектов. Предприятие планирует до конца года запустить два высокотехнологичных производства и существенно расширить линейку продукции для зимнего содержания, сообщает пресс-служба компании.

Предприятие посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Глава Прикамья осмотрел производственные мощности и посетил строительную площадку нового цеха.

«Пандемия стала серьезным вызовом для предприятий региона. При этом крупные инвестпроекты в Прикамье не были свернуты. Это говорит не только о высоком профессионализме собственников и руководителей компаний, но и об их ответственности. Промышленность продолжает развиваться, наращивать мощности, открывать новые рабочие места, внося большой вклад в стабилизацию социально-экономической обстановки как всего региона, так и территорий, в которых присутствуют», — подчеркнул губернатор.

Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, важными остаются вопросы привлечения в регион инвестиций и реализация инвестиционных проектов, при активной поддержке правительства. Пермский край меняется и важно вести активное сотрудничество с крупными промышленными предприятиями, развивать экономику региона. Для того, чтобы люди видели позитивные изменения здесь и сейчас, отмечают в УЗПМ.

УЗПМ является лидером по производству экологичных и эффективных противогололедных материалов. Реагенты — порядка 20 наименований — составляют основной объем продукции предприятия . Они востребованы и широко применяются в дорожном хозяйстве России и зарубежья. Также завод выпускает разнообразную линейку розничной продукции под маркой «Бионорд», представленную в крупнейших торговых сетях страны.

По словам генерального директора УЗПМ Дмитрия Пылева, ограничения, введенные в 2020 году в мире из-за распространения коронавируса, создали для компании дополнительные сложности. Для производства приобреталось импортное оборудование, а в строительно-монтажных работах задействованы сотрудники зарубежных компаний, которые не могли приехать на площадку из-за эпидемиологических ограничений. Тем не менее, оба проекта реализуются по графику: запустить новое производство завод планирует до 2022 года.

Оба инвестпроекта УЗПМ связаны с развитием «противогололедной» линейки продукции и сырья для нее. Первый, «Глатт», предполагает создание новой, полностью автоматизированной линии производства высокоэффективных бесхлоридных противогололедных материалов для нужд аэропортов. Продукция соответствует требованиям отраслевого российского и международного законодательства. На данный момент она уже сертифицирована, сейчас на промплощадке проходит монтаж и пуско-наладка установки Glatt. По словам представителей предприятия, выход на серийное производство продукции запланирован в четвёртом квартале текущего года. Промышленники создадут 30 новых рабочих мест.

В рамках второго инвестпроекта — «Эбнер» — будет введена в эксплуатацию полностью автоматизированная линия производства высококачественного сырья, используемого для производства противогололедных материалов и нужд нефтяной промышленности.

«Создание современных средств по борьбе с гололедом — стратегически важная задача для нашей страны. Проекты Глатт и Эбнер — это планомерное развитие отрасли зимнего содержания, новый виток в эволюции противогололедных материалов, которые обеспечивают безопасность людей не только на дорогах и тротуарах, но и гарантируют возможность летать на самолетах зимой. Отмечу, что наши антигололедные средства имеют самое высокое качество и проходят много экспертиз и испытаний при разработке и перед использованием, — говорит председатель совета по инновациям и стратегическому развитию WTG Рустам Гильфанов

Как пояснил генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылев, оба проекта реализуются при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности. В «Глатт» в общей сложности вложено почти 380 млн руб., 70 из них привлечены в виде льготного займа из федерального фонда, 30 — из регионального. Для «Эбнер» с общим объемом инвестиций в почти 1,1 млрд руб. почти 400 млн получены из федерального фонда. «Средства на выгодных условиях и сроком на 5 лет мы получили при содействии регионального правительства и Фонда развития промышленности Пермского края. Эти деньги были направлены нами на приобретение основного оборудования, отвечающего требованиям наилучших доступных технологий», — сообщил Дмитрий Пылев.

Уральский завод противогололедных материалов — производитель экологически чистых антигололедных составов, одно из крупнейших в России специализированных предприятий по выпуску инновационных средств по борьбе с гололедом, позволяющих снизить аварийность и травматизм. Продукция предприятия неоднократно становилась победителем конкурса «100 лучших товаров России» и используется сейчас более чем в 60 городах России и Ближнего зарубежья. В 2014 году Международный олимпийский комитет, изучив состав «Бионорда», присвоил заводу звание официального поставщика противогололедных материалов Олимпийских игр в Сочи.

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