Запуск нового газопровода в Куединском округе сделал возможной газификацию 325 домовладений Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В селе Верхняя Сава Куединского муниципального округа состоялась церемония пуска газа в жилые дома. Участниками церемонии стали глава Прикамья Дмитрий Махонин и гендиректор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Газифицировать три населённых пункта, в которых насчитывается 325 домовладений стало возможно после ввода в эксплуатацию межпоселкового газопровода «деревня Степановка — село Верхняя Сава с отводом на деревню Китрюм Куединского округа», построенного в рамках программы ПАО «Газпром». Его протяженность составила 22,5 км, общий объем инвестиций в проект составил 214 млн руб.

Дополнительно были построены распределительные сети внутри самих деревень и села. Их общая протяженность составила более 20 км.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Благодаря нашему сотрудничеству с «Газпромом» мы в несколько раз увеличили планы по строительству газопроводов. При этом регион принял решение помогать жителям и доводить газ до фасада дома. Раньше газопровод строили только до поселка и на основных улицах, а проблему по возведению сетей до дворов жители решали сами. Считаю, так быть не должно. Это наша задача — сделать так, чтобы газ появился у стен каждого дома. Очень важно, что ряд категорий (инвалиды, малоимущие и многодетные семьи) дополнительно могут получить компенсацию на обустройство внутридомовых сетей.

Как информирует Министерство ЖКХ и благоустройства Пермского края, запущенный газопровод стал 111 объектом газоснабжения в регионе, введенным в эксплуатацию за последние три года. В прошлом году в Прикамье было построено 35 газопроводов, в этом году — еще 20. Благодаря этому голубое топливо сможет прийти в дома более 10 тыс. жителей края.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.