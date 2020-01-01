Елена Синица За год число вакансий программистов в Пермском крае выросло на 60,2% Средняя зарплата IT-специалистов в регионе достигла 107,4 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За год число вакансий для программистов и IT-разработчиков в России выросло на 72,4%, в Пермском крае – на 60,2%. Об этом сообщается в исследовании портала по поиску работы hh.ru.

В Республике Карелия, Оренбургской области и Смоленской области спрос на сотрудников этой специальности вырос в среднем в два раза.

Пермский край по динамике таких вакансий в топ-10 не попал. Он оказался на 35 месте.

Примерно 66% вакансий для программистов, открытых с начала 2021 года, предполагали стандартный полный рабочий день.

А вот в 26% вакансий предлагался удалённый график. В сравнении с 2020 годом число таких вакансий выросло почти в два раза. Ещё 7% вакансий подразумевают гибкий график работы.

Говоря об опыте работы, в основном требуется от года до трёх лет. Этот диапазон указан ровно в половине (50%) вакансий. Около 36% подходят для программистов с опытом от трёх до шести лет. А вот каждая десятая вакансия – для разработчиков без опыта. В 3% вакансий требуется опыт от шести лет.

По данным на сентябрь 2021 года, на одну вакансию программиста сегодня приходится всего 1,4 резюме.

Предлагаемая зарплата в вакансиях программистов превышает среднюю по стране в 2,5 раза: 132,9 тыс. руб. против 50 тыс. руб. Наиболее высокую зарплату программистам предлагают в Москве (174,5 тыс.руб. ), Санкт-Петербурге (152,2 тыс.руб. ) и в Новосибирской области (143,7 тыс. руб. ). Пермский край занимает 11 место - 107,4 тыс. руб. Наиболее низкую зарплату разработчикам предлагают в Республике Бурятия (54,5 тыс. руб. ) и в Мурманской области (62,3 тыс.руб.).

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