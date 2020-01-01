Андрей Стрельцов «Звезда» уступила «Волге» Пермский футбольный клуб потерпел четвёртое поражение в чемпионате ФНЛ-2 Поделиться Поделиться Твитнуть

ФК «Звезда» крупно проиграл в Ульяновске местной «Волге» 0:3. Матч чемпионате ФНЛ-2 состоялся 12 сентября.

Хозяева первый гол забили еще до перерыва, а во второй половине матча довели счёт до крупного. Это первое поражение пермской футбольной команды после отставки главного тренера Константина Парамонова и четвёртое с начала турнира.

Следующий поединок «Звезда» проведет 18 сентября также в гостях против ФК «Оренбург-2».

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