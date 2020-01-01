Отопление в жилые дома Перми начнут подавать с 14 сентября Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Со вторника, 14 сентября, в Перми начнётся подача тепла в жилые дома. Срок закреплён в постановлении главы города о начале отопительного сезона, сообщает ВЕТТА.

Согласно документу, в соцобъектах Перми отопление начали включать с 7 сентября, а в многоквартирные дома начнут подавать ровно через одну неделю.

По данным администрации Перми на 9 сентября, отопление запущено более чем в половине детских садов и школ. Процесс подключения тепла начался также в 159 жилых домах.

На заполнение систем отопления отводится две-три недели.

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