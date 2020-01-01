Лысьва отметила присвоение звания «Город трудовой доблести» В городе прошёл ряд праздничных мероприятий Поделиться Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин 10 сентября подписал указ о присвоении звания «Город трудовой доблести». Новый статус получили 12 российских городов, среди которых Лысьва. Такого звания удостоили города, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность

В честь знаменательного события в Лысьве были организованы праздничные мероприятия. Основное действо развернулось в рамках открытия регионального книжного форума.

Участникам форума представили презентацию и имиджевые видеоролики про трудовые достижения Лысьвы в годы Великой Отечественной войны.

Глава Лысьвенского округа Александр Гончаров отметил значимость этого звания: «За годы войны лысьвенцы отправили на фронт 10 млн касок. В ответ с фронта в Лысьву приходили письма от солдат и офицеров со словами глубокой благодарности за надежную каску, которая спасла им жизнь. Вклад в общую Победу в Великой Отечественной войне сложно оценить, безусловно, лысьвенцы и наш город достоин этого почетного звания. Поздравляю всех жителей города с этим знаменательным событием. К присвоению этого почетного звания мы стремились все вместе», — обратился к зрителям Александр Гончаров.

Также в этот день состоялось завершение акции «Каска памяти», инициатором которой выступило региональное отделение партии «Единая Россия» в Пермском крае и торжественная передача экспоната в музей.

Напомним, в рамках акции ветераны Великой Отечественной войны подписывались на легендарной каске СШ-40. Всего на каске было собрано семь автографов лысьвенских фронтовиков. Теперь она станет частью экспозиции «Музей каски» Лысьвенского музея, которая является единственной в стране.

По словам депутата Лысьвенской городской Думы Игоря Литвинова, знаменитая лысьвенская каска стала символом мужества, стойкости и героизма не только тех, кто воевал на фронте. «Жители Лысьвы, трудившиеся в годы войны на нашем металлургическом заводе, являются такими же героями, как фронтовики. Без их самоотверженности и огромной вере в нашу грядущую Победу исход мог бы быть совсем иной. Тыл — это второй фронт. Безусловно, Лысьва внесла значительный вклад в Великую Победу», — подчеркнул Игорь Литвинов.

Помимо акции «Каска памяти», региональное отделение партии выступило организатором различных мероприятий, концертов и мастер-классов. Все это делалось для того, чтобы как можно больше жителей края поддержало Лысьву.

Кроме того, был открыт специальный сайт (ЗаЛысьву.РФ), где жители края могли поддержать инициативу по присвоению Лысьве звания «Город трудовой доблести». Свои голоса на сайте оставили более 100 тыс. человек.

К поздравлениям горожан в этот день присоединился также Лысьвенский музей, организовав бесплатный вход в «Музей каски». «Много времени и сил было приложено к этому событию. Поэтому сегодня в городе праздник, к которому присоединяется и музей. Приходите, вспомним те далекие, сложные годы, когда Лысьва делала для Победы все возможное», — отметили сотрудники музея.

Праздничные выступления были организованы также во дворах города, где жителям представили творческие номера местные артисты.

Завершающим аккордом праздника дня стал фейерверк.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.