Андрей Стрельцов Пермяк Евгений Климов завоевал серебро в прыжках с трамплина на стартах в Чайковском Это лучший показатель среди российских спортсменов Поделиться Поделиться Твитнуть

В Чайковском проходит международный летний «Гран При» по прыжкам с трамплина. По итогам первого дня соревнований пермяк Евгений Климов завоевал серебро в индивидуальных мужских прыжках на 140 метров (HS 140). Золото и бронзу оставили за собой спортсмены из Норвегии.

Отметим, что на турнир приехали спортсмены из 13 стран. В том числе из Канады, Китая, Чехии, Эстонии, Финляндии, Италии, Японии, Казахстана, Норвегии, Польши, Румынии, Словении и США.





Завтра, 12 сентября, состоятся командные старты.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.