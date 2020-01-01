Елена Синица В Прикамье выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19 Умерло ещё 24 человека Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 447 новых случаев заражения COVID-19. Из новых заболевших 36 человек лечатся в больницах, 411 — на дому, под наблюдением врачей.

В числе новых инфицированных 181 пациент мужского пола, 266 — женского. Также среди заболевших 66 детей.





В возрасте от 15 до 29 лет заболело 72 человека, от 30 до 49 лет — 158 человек, 92 в возрасте 50-64 и 59 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц также определён.





Общее число случаев заражения коронавирусом в Пермском крае достигло 92 825.





В больницах края сейчас находятся 2969 человек, из которых 160 подключены к аппаратам ИВЛ.





Доля свободного коечного фонда от фактически развёрнутого составляет 30,9%.





За эти же сутки выздоровело 494 человека, умерло — 24.

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