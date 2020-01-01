Дмитрий Махонин назвал прорывные для Прикамья инфраструктурные проекты Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе состоявшегося в режиме видеоконференции совещания с участием заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко и полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова глава Прикамья Дмитрий Махонин назвал прорывные для региона инфраструктурные проекты. Об этом сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

Дмитрий Чернышенко обратился к участникам совещания с просьбой обозначить основные пять проектов, реализация которых окажет положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов.

Дмитрий Махонин обозначил в данном ряду задачи, входящие в проект «Пермь-300», реализуемый к юбилею города, сооружение третьего моста через Каму и особую экономическую зону на территории Осенцовского промышленного узла.

Особое значение, по мнению Дмитрия Махонина, имеет для региона проект по экосбережению водных ресурсов. Потенциально прорывными губернатор назвал такие инфраструктурные проекты, как строительство дороги Казань — Пермь, возведение универсального дворца спорта на 10,5 тыс. мест в Перми и др.

По итогам совещания Дмитрий Чернышенко поручил создать 14 рабочих групп по количеству регионов ПФО, численностью пять-семь человек. Рабочие группы под руководством глав регионов должны провести диагностику повестки регионального развития, показать целевой образ региона до 2030 года с промежуточной остановкой в 2024 году и предложить список прорывных проектов.

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