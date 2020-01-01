Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Университет наградил художников В честь своего юбилея ПГГПУ презентовал музей, художественную галерею и подарочное издание Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Борис Эренбург

Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет празднует столетие. Он был открыт на основе ранее существовавшего института народного образования, который был, по нашим нынешним понятиям, колледжем, то есть средним специальным учебным заведением. 9 сентября 1921 года официальная телеграмма из Москвы давала институту статус вуза. Сто лет спустя ПГГПУ устроил большое празднество, в котором кроме традиционных форматов вроде торжественного заседания были и необычные.

Галерея

Так, в читальном зале библиотеки в главном корпусе открылась художественная галерея. Начало ей было положено конкурсом «Пермский педагогический в моей судьбе». Организацией выставки занялась Елена Трегубова (НП «Содействие развитию въездного и внутреннего туризма «Перемаа») с помощью Татьяны Пермяковой (галерея «Марис-арт»), выставку курировала Татьяна Нечеухина — заведующая кафедрой живописи и композиции Уральского филиала Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, а жюри конкурса возглавил ректор ПГГПУ Константин Егоров.

При вмешательстве столь весомых в художественной жизни Перми фигур как Татьяна Пермякова и Татьяна Нечеухина конкурс получился в высшей степени представительным. Правда, многие работы имели лишь косвенное отношение к Пермскому педагогическому: так, победитель в номинации «Декоративно-прикладное искусство» Наталья Степанова представила серию горячих эмалей с портретами классиков русской словесности — Фёдора Достоевского, Осипа Мандельштама и Иосифа Бродского, а победитель в номинации «Скульптура» Валентина Ракишева заработала свой приз благодаря бронзовому эскизу памятника Петру Субботину-Пермяку. Получая награду, художница пояснила, что Пётр Субботин — основоположник образования коми-пермяцкого народа, а ПГГПУ продолжает его дело, поскольку это единственный вуз в Перми, где на филфаке есть коми-пермяцкое отделение. Вот такая связь.

Призы зрительских симпатий получили Кирилл Зибницкий за пейзаж «После дождя», Елена Шарецкая за портрет дочери — студентки университета и Виктория Ушакова за пейзаж «В самом начале» — замечательное изображение главного корпуса вуза, словно плывущего сквозь всё меняющее время, выполненное в сложной смешанной технике, где есть и вышивка, и термопечать на ткани.

В номинации «Живопись» победителей двое: молодая Светлана Булыгина и известнейший пейзажист Константин Николаев. Работа Николаева «Великая утопия», в сероватых тонах старого фото изображающая советское прошлое, опять-таки странно сочетается с темой конкурса, зато пейзаж молодой Светланы Булыгиной «Арка на Сибирской» имеет к нему самое прямое отношение — это поэтическое изображение ворот в исторической ограде «свиязевского» корпуса. Вручая художнице награду, ректор Константин Егоров пошутил, что эта работа очень мотивирует на завершение реставрации полусгоревшего здания-памятника.

Польщённая художница немедленно подарила картину вузу.

Остальные конкурсные работы находятся в вузе на правах ответственного хранения. По словам Елены Трегубовой, галерея в педуниверситете будет постоянно действующей, со сменными экспозициями. После реставрации сгоревшего корпуса она переедет туда из библиотеки на постоянное место жительства.

Фото: Андрей Маткин

Музей

Там же, в отреставрированном свиязевском здании, должно расположиться музейное пространство «Первый педагогический». Разработчики проекта Ольга Сафрошенко и Максим Трофимов рассчитывают, что создающийся в вузе музей должен стать музеем не одного учебного заведения, а истории педагогики на Урале в целом; кроме того, он будет работать как методический центр для школьных музеев, которых в Пермском крае огромное множество.

Сбором артефактов и документов для музея занимается старший преподаватель кафедры культурологии, историограф Андрей Маткин, известный благодаря работе по 3D-визуализации старой Перми. Работу по созданию музея он начал два года назад выставкой «История пермского учительства», которая и сейчас разбросана по витринам в главном корпусе ПГГПУ.

По словам Маткина, экспонаты будущего музея открывают множество потрясающих человеческих историй. Так, есть среди документов написанная от руки объяснительная записка первокурсницы Клавдии Нажимовой, которая в 1930-е годы работала учительницей в деревне и страстно мечтала получить высшее педагогическое образование. Руководство колхоза её в город не отпускало, однако девушка вопреки запретам поступила на учёбу. Тут же на имя секретаря парткома вуза Овчинникова прилетела кляуза из родного колхоза Клавдии: мол, она имела контакты с врагами народа и бросила колхозных детей недоученными. В своей объяснительной записке студентка пишет, что с «врагом народа» — местным священником — она общалась лишь потому, что его сын-школьник вовремя не сдал учебники в школьную библиотеку, а на учёбу отправилась лишь потому, что «партия требует повышения квалификации».

Как сложилась судьба своевольной студентки, Андрею Маткину неизвестно, а вот секретарь парткома Овчинников, которому она адресовала свою объяснительную записку, был репрессирован и расстрелян.

По словам Ольги Сафрошенко, их небольшая команда создаёт музей, который будет интересен всему городу. Его открытие в полном объёме запланировано на 2025 год, однако с октября нынешнего года музейная экспозиция будет квартировать в аудитории № 51 в главном корпусе ПГГПУ и частично — в музеефицированном кабинете бывшего ректора Игоря Капцуговича, ожидая завершения реставрации исторического «свиязевского» корпуса.

Издание

Тот же Андрей Маткин занимался сбором материала для подарочного юбилейного издания. Книга выйдет в издательстве «Сенатор» лишь в октябре, а во время празднеств 9 сентября прошла презентация её цифрового макета. Издание основано на документах, фотографиях и артефактах. Среди предметов, иллюстрирующих историю вуза, есть например, недавно найденные чертежи главного корпуса, а также плитка из его фойе. Во время ремонта эту старинную плитку просто выбрасывали, но ректор-историк Игорь Капцугович подобрал несколько плиточек и позже выяснил, что точно такой же плиткой вымощены полы во дворце Ливадия в Крыму.

В книге собраны рассказы о выдающихся людях — профессорах вуза. Среди них, например, Иван Каиров, который работал в Перми в эвакуации в годы войны, а позже стал министром просвещения Советского Союза; основатель пермской психологической школы Вольф Мерлин; первый декан исторического факультета, основатель музея «Пермь-36» Виктор Шмыров и другие замечательные люди. К сожалению, обо всех рассказать в рамках подарочного издания не удалось, однако Андрей Маткин надеется продолжить эту работу в экспозициях создающегося музея.





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