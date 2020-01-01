Банк России повысил ключевую ставку до 6,75% годовых Это меньше, чем прогнозировалось Поделиться Поделиться Твитнуть

Совет директоров Банка России в пятницу, 10 сентября, принял решение о повышении ключевой ставки до 6,75% годовых. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регулятора.

Эксперты ожидали, что в сентябре ЦБ поднимет ставку на 0,5 процентного пункта, до 7%. Однако повышение составило только 0,25 п.п.

Напомним, с апреля 2020 года Банк России регулярно снижал ставку. В итоге с 6% к марту 2021 года она упала до исторического минимума 4,25%. Затем регулятор начал ужесточать кредитно-денежную политику.

В Центробанке заявили, что во II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и «возвращается на траекторию сбалансированного роста».

В ЦБ также не исключили возможность дальнейшего повышения ключевой ставки.

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