Сергей Данилов В Прикамье перешагнули «экватор» дорожного нацпроекта: из запланированных 55 объектов сделано уже 28 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Прикамье продолжается работа по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Уже завершены работы на половине объектов этого года, сообщают в краевом минтрансе.

Андрей Алякринский, министр транспорта Пермского края:

— На сегодняшний день мы перешагнули так называемый «экватор» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В текущем году из запланированных 55 объектов сделано уже 28. В процентном соотношении готовность дорог составляет уже порядка 90%. Все целевые показатели нацпроекта будут выполнены.

Все дороги первым из муниципалитетов у нас отремонтировал Пермский район, еще в начале августа завершив план 2021 года. Все объекты отремонтированы в Краснокамске. Сейчас активно сдаются улицы краевой столицы: Генерала Панфилова, 5-я Каховская, Тимирязева, Баумана. В целом в Пермском крае по нацпроекту в текущем году будет приведено в нормативное состояние более 100 км дорог».

«Экваторным» объектом текущего сезона стала улица Мира в посёлке Новые Ляды. Участок от улицы Молодёжной до Островского протяженностью 500 метров комплексно благоустроили всего за четыре месяца.

Олег Баканов, заместитель директора МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды»:

— Улица Мира является визитной карточкой посёлка Новые Ляды. Поэтому работы на данном объекте планировались уже давно. На улице была проведена замена дорожного полотна и тротуарной плитки, установлены новые опоры освещения. Теперь здесь комфортно и светло.

На улице мира подрядчик обустроил пешеходные переходы, в том числе, у школы и детского сада. Ремонт завершили к началу учебного года.



Дорогу принимали представители представители регионального минтранса, администрации посёлка, подрядной организации и общественники.

Дмитрий Аликин, общественный инспектор по ремонту дорог и благоустройству дворов Общесвтенной палаты Пермского края:

— В процессе приёмки обнаружены некоторые замечания. В частности, нужно отвести воду от проезжей части. С подрядчиком есть договоренность, что он в кратчайшие сроки это сделает. Также необходимо поправить дорожные знаки и доуложить тротуарную плитку.

Отметим, по поручению губернатора Пермского края Дмитрия Махонина объекты нацпроекта законтрактованы сразу на два года. Часть дорог будущего сезона будет сделана уже в текущем. Объекты 2022 года законтрактованы на 100%, 2023 года — на 60%.

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