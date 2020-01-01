Андрей Стрельцов БК «Парма» официально сменил название на «Парма-Париматч» Соглашение между партнерами рассчитано на несколько сезонов Поделиться Поделиться Твитнуть

В названии пермского БК «Пармы» теперь будет присутствовать название букмекерской конторы.

«Впервые в истории профессионального спорта букмекерский бренд будет интегрирован в нейминг спортивного клуба. В предстоящем сезоне в Единой лиге ВТБ и на международной арене баскетбольный клуб «ПАРМА» выступит под названием БК «ПАРМА-ПАРИМАТЧ», — отмечается на сайте пермского клуба.

Сотрудничество между Parimatch и «Парма» началось в сентябре 2020 года. Логотип спонсора был представлен на игровых майках и на домашней арене пермяков.

Для предложения развития партнерских отношений было принято совместное решение об интеграции бренда в название пермского клуба.

В новом сезоне в Единой лиге ВТБ и Лиге чемпионов пермская команда выступит под названием БК «Парма-Париматч» и «Papma-Parimatch» соответственно.





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