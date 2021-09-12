Рузанна Баталина корреспондент Афиша уикенда Рассказываем, что посмотреть, послушать и посетить в эти выходные, с 10 по 12 августа Поделиться Поделиться Твитнуть

10 сентября в 19:00 в частной филармонии «Триумф» пройдёт премьера спектакля театра «Балет Евгения Панфилова» «Головокружение» (16+) в постановке французских хореографов Клода Брюмашона и Бенджамена Ламарша.

10 — 12 сентября на «Заводе Шпагина» проходит Всероссийский чемпионат по кулинарному искусству и сервису «Легенда».

11 сентября в Краевой библиотеке им. Горького открывается выставка линогравюр Артёма Кутергина (12+).

11 и 12 сентября с 12:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» впервые состоится этно-пленэр (0+). В течение двух дней фотографы и художники будут создавать произведения в разных жанрах, воодушевляясь ландшафтными, архитектурными объектами, фольклорными песенными и танцевальными выступлениями, перформансами.

11 сентября в 15:00 в Пермском доме народного творчества «Губерния» пройдёт День открытых дверей (0+). У гостей будет возможность познакомиться с коллективами Хобби-центра, записаться на занятия, принять участие в мастер-классах и дать старт новому творческому сезону, отправившись вместе с коллективами Хобби-центра в большое «космическое» путешествие.

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка»

11 сентября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на документальный фильм «Фрида Кало» (12+). В фильме, снятом в Мексике, США и Европе, творчество художницы комментируют кураторы и искусствоведы, звучат и её собственные слова. Историю её жизни рассказывают картины: благодаря им мы понимаем, что за образом мексиканской девушки с короной из цветов скрывается неординарная личность, изменившая мир искусства.

11 и 12 сентября в 18:00 на сцене Пермского академического Театра-Театра пройдут гастроли Театра Наций. В первый день зрителей ждёт спектакль «Метод Грёнхольма» (18+) по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана. В постановке примут участие заслуженные артисты РФ Сергей Чонишвили и Игорь Гордин, а также Анна Зайцева и Максим Линников. 12 сентября, будет показан «Fарс-мажорный концерт для драматических артистов и оркестра» (12+). Актёры исполнят хиты прошлых лет от Эдуарда Хиля, Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой и других звезд эстрады.

11 сентября в 18:30 в Доме актёра (Открытое пространство Welcome) пройдёт открытие фотовыставки Елены Ангальт «Дорога. Лоцман» (0+).

11 сентября в 19:00 с площади перед Пермским академическим театром оперы и балета им. П. И. Чайковского стартует спектакль-променад Location (12+).

12 сентября Зальцбургский фестиваль-2021 приглашает на заключительную трансляцию фестиваля (16+).

12 сентября в Краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «Город родной» (0+). В экспозиции — работы пермского художника Алексея Галанского, изображающие городскую архитектуру Перми, Кунгура, Краснокамска.

12 сентября в 12:00 в Краевой библиотеке им. Горького пройдёт встреча «родоведов» (12+). Бесплатные индивидуальные консультации для всех, кто интересуется историей своей семьи и хотел бы составить генеалогическое древо, проведет Красноперова Наталья Васильевна, исследователь, член правления Пермского отделения Уральского историко-родословного общества. Она расскажет о методике составления родословного древа, особенностях работы с архивными документами.

12 сентября в 15:00 Theatre HD и кинотеатр «Кристалл IMAX» приглашают на балет «Жизель» (6+) — Доротея Жильбер и Матьё Ганио в парижской версии бессмертной истории о любви.

До 15 сентября на сайте Экс-ан-Прованского оперного фестиваля можно увидеть трансляцию оперы «Фальстаф» (16+). Опера Верди в постановке Барри Коски.

До 16 сентября в Перми проходит конкурс ВУЗ-Флаэртиана (18+). Подробное расписание дискуссионных программ в группе фестиваля ВКонтакте.

До 3 октября в музее современного искусства PERMM проходит выставка российского художника Владимира Потапова и франко-немецкого живописца Эммануэля Борнштейна «Хроники изоляции» (0+). В основу экспозиции легла серия живописных и графических работ, созданная художниками во время первой волны пандемии в Москве и Берлине.

До 9 октября в Пермской Арт-резиденции проходит персональная выставка художника Варужана Акопяна «Пленэр» (0+), где представлено около 60 пейзажных работ, созданных автором в различных уголках России.

До 1 ноября можно увидеть трансляцию оперы Вагнера «Тристан и Изольда» (16+) в постановке Саймона Стоуна.

До 3 марта 2022 года на официальном сайте проекта OperaVision можно увидеть запись трансляции оперы Пуччини «Тоска» (16+) в постановке Пако Азорина. Дирижер — Никола Луизотти.

Ежедневно на сайте musicAeterna.org можно увидеть трансляцию оперы Моцарта «Дон Жуан» (18+). Спектакль, созданный командой во главе с режиссером Ромео Кастеллуччи и дирижером Теодором Курентзисом, открыл 26 июля основную программу Зальцбургского фестиваля.

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