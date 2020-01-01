В Пермском филиале ООО «Хенкель Рус» выявлены нарушения требований промышленной безопасности Возбуждены административные дела Поделиться Поделиться Твитнуть

Западно-Уральское управление Ростехнадзора в ходе проверочных мероприятий в филиале ООО «Хенкель Рус» (г. Пермь) выявило нарушения требований промышленной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка проводилась с 13 по 26 августа 2021 года и касалась опасного производственного объекта II класса «Площадка по производству синтетических и жидких моющих средств».

Инспекторы выяснили, что в производственных помещениях предприятия не предусмотрена сигнализация о неисправной работе вентиляционных систем, а также отсутствуют средства автоматического контроля за содержанием опасных веществ с подачей сигнала в помещение управления при достижении уровня ПДК и включением аварийной вентиляции.

Также не внесены изменения в «Сведения, характеризующие опасный производственный объект».

По результатам проверки составлен акт.

В отношении юридического лица и должностного лица ООО «Хенкель Рус» возбуждены административные дела по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.