Группа компаний ПЗСП вошла в ТОП-100 застройщиков России по объему строящегося жилья Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ПЗСП»

По данным Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя России, группа компаний ПЗСП занимает первое место по объёму текущего строительства в Пермском крае и 87 место по всей России. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно аналитическому отчёту, опубликованному на официальном портале наш.дом.рф, группа компаний ПЗСП обладает наибольшей долей рынка среди строительных компаний Пермского края – 13,69 % и возводит более 192 тыс. кв. метров жилья.

На сегодняшний день в работе у группы компаний ПЗСП находится несколько объектов в разных районах города Перми. Так, ведётся строительство домовфирменной серии Э-600 в Мотовилихинском районе по бул. Гагарина, 18 и ул. Баранчинской, 16, в Кировском районе по ул. Ушакова, 15 и ул. Ушакова, 65, в Свердловском районепо ул. Яблочкова, 3. Недавно в продажу вышел новыйобъект от застройщика вДзержинском районепо ул. Докучаева, 23, который будет построен по новой технологии индустриального домостроения BAUM.

Отметим, что квартиры от ПЗСП не раз становились победителями программы Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Застройщик традиционно занимает первое место в рейтинге добросовестных застройщиков Перми, который раз в два года проводит социологическое агентство «СВОИ».

Выбрать свою новую квартиру и прогуляться по ней с помощью виртуального 3D-тура, а также следить за ходом строительства дома онлайн покупатели могут на сайте pzsp.ru (https://pzsp.ru/). Более подробная информация по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщики: ул. Баранчинская, 16 – ООО «СпейстройБаранчинская, 16», ул. Адмирала Ушакова, 15 – ООО «Спецстрой Адмирала Ушакова, 15», ул. Ушакова, 65 - ООО «Спецстрой Водники», бул. Гагарина, 18 «Спецстрой «Бульвар Гагарина, 18», ул. Яблочкова, 3 – ООО «Спецстрой Яблочкова, 3», ул. Докучаева, 23 – ООО «Спецстрой Докучаева, 23».

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