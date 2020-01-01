Елена Синица В выходные без холодной воды останутся жители четырёх районов Перми На сетях будут проводить ремонтные и плановые работы Поделиться Поделиться Твитнуть

В выходные «Новогор-Прикамье» будет проводить планово-ремонтные и аварийно-восстановительные работы на сетях. В связи с этим, без холодной воды останутся жители части Кировского, Ленинского, Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов. Об этом сообщает «Рифей».

Так, с 10:00 10 сентября до 10:00 11 сентября без холодной воды останутся дома по адресам ул. Баранчинская, 2, 10, 12 и ул.Гашкова, 5, 9.

С 09:00 до 17:00 11 сентября холодной воды не будет:

— ул.Воронежская, 1, 17А, 3, 8,

—ул.Генерала Панфилова, 10, 11А, 12, 13А, 14, 16, 17Б, 18, 18А, 19, 2, 20, 4А, 6/1, 6А, 8, 8А, 8Б, 9,

—ул.Глазовская, 1, 11/1, 3, 7, 9,

— ул.Мензелинская, 12, 7,

—ул.Нижнекамская, 25А,

—ул.Херсонская, 2,

—ул.Ялтинская, 10.

Также 11 сентября с 9:00 до 18:00 часов отключат холодное водоснабжение в следующих домах:

—ул.Евгения Пузырева, 23,

—ул.Мозырьская, 26,

—ул. Оршанская, 17.

Помимо этого, 12 сентября с 9:00 до 19:00 отключение холодного водоснабжения запланировано в домах:

—ул. Борцов Революции, 8А,

—ул.Днепровская, 32, 41/4,

—ДОС, 1, 2,

—ул.Ленская, 32,

—Лесопарковый, 4, 6, 16,

—Линия 1-я, 41В, 49А, 53,

—Линия 2-я, 21, 21А, 6,

—Линия 4-я, 1, Линия 5-я, 1В,

— ул.Невскаяя, 16

—ул. Пышминская, 14.

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