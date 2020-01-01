Олеся Максименко В Прикамье появилось новое медиа о здоровье Проект получил название «Гречка» Поделиться Поделиться Твитнуть

С 10 сентября в Перми начинает работать новый медиа-проект под названием «Гречка», посвящённый здоровому образу жизни.

По словам инициаторов проекта — Олега Ощепкова и Розалии Каневской — основная идея — донести важность и необходимость ЗОЖ на максимально дружелюбном и понятном языке до самых разных возрастных групп населения Пермского края.

На сайте grechka.info будут размещаться научно-популярные тексты и интервью, в том числе — в видео-формате, героями которых станут не только врачи и эксперты, но и пермяки, чей образ жизни может вдохновить других на позитивные изменения.

«Долгое время ЗОЖ-пропаганда была очень назидательной и недружелюбной к человеку. Все эти плакаты в поликлиниках, запугивающая социальная реклама, акции о вреде курения, на которых выгоняли против воли бедных студентов. Вся эта неискренность чувствуется, и воспринимать советы, данные таким тоном, совсем не хочется, — говорит Розалия Каневская. — Мы захотели создать медиа, которое с одной стороны будет рассказывать вдохновляющие истории успеха людей, которые живут с тобой на одной территории, а с другой — давать людям понятный инструментарий и нужные знания, чтобы изменить свой образ жизни к лучшему».

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