Алексей Дёмкин: «В октябре будет запущено четырехполосное движение на участке улицы Строителей» Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Глава Перми Алексей Дёмкин и члены депутатской комиссии повторно выехали на улицу Строителей, чтобы оценить качество выполненных там работ. Подрядчик планирует уже в октябре запустить четырёхполосное движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова.

Ремонт улицы Строителей ведётся по заказу Управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Хотя объект и краевой, но он находится на территории Перми. Городские власти продолжают контролировать ход работ, чтобы как можно скорее обеспечить жителям Дзержинского района удобные условия для передвижения.

Сегодня, 9 сентября, глава Перми Алексей Дёмкин, руководитель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин и члены депутатской комиссии вновь выехали на улицу Строителей, чтобы оценить качество выполненных там работ. Также на выезде присутствовал депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко. Он отметил, что дорогу строят с участием федерального финансирования и указал на важность оборудования на новом объекте велодорожек.

В ходе прошлого выезда в мае подрядчик докладывал, что первый этап строительства по контракту должен быть завершен в ноябре этого года, однако движение планируется открыть раньше. Сегодня он сообщил Алексею Дёмкину, что первый этап строительства улицы близится к завершению и готовится к открытию четырехполосное движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова.

Недавно этот же подрядчик запустил полноценное движение на другом крупном объекте — участке улицы Героев Хасана. Алексей Дёмкин напомнил ему, что часть работ по благоустройству на улице Героев Хасана еще не завершена, и необходимо равномерно распределять рабочие ресурсы.

— К началу октября планируется открыть полноценное четырёхполосное движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова. Для этого необходимо завершить оставшиеся работы и установить светофор. Также для жителей расположенных здесь домов будет оборудован местный проезд, установлены шумозащитные экраны. На участке от улицы Желябова до улицы Вишерской движение сохранится по двум полосам. Самое главное, что подрядчик быстро реагирует на все замечания и старается завершить работы качественно и раньше срока. Такая командная работа позволяет нам обеспечивать жителей качественной и удобной инфраструктурой, — заявил глава Перми Алексей Дёмкин.

Руководитель Пермской гордумы Дмитрий Малютин акцентировал внимание подрядчика на культуре производства работ и организации для жителей удобных временных пешеходных дорожек.

Дмитрий Малютин:

— Любое дорожное строительство доставляет неудобства жителям, которые живут рядом. Поэтому крайне важно, чтобы подрядчик не только безусловно соблюдал сроки, но и старался, как говорится, — перевыполнить план. И конечно мы следим, чтобы строители обеспечивали насколько возможно удобные и безопасные проходы для людей, соблюдали режим и культуру работ. Это для депутатов наиболее значимый показатель для контроля.

На начальных этапах у нас были вопросы и к подрядчикам, и к администрации, но необходимые выводы были сделаны. И это важный результат работы администрации и депутатской комиссии по дорогам.

Напомним, магистральная улица Строителей будет представлять собой четырехполосную улицу с разделительной полосой, тротуарами с двух сторон и велосипедной дорожкой. Она станет радиальной связью Западного и Восточного обходов Перми, осуществит транспортную связь Кировского района с центром города, разгрузит существующую сеть автомобильных дорог.

Работы первого этапа подходят к концу. По второму этапу строительства улицы Строителей ГБУ «Управление дорожного проектирования» Пермского края разработало и направило на государственную экспертизу проектную документацию. После получения положительного заключения и проведения конкурса по определению подрядной организации будет заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Предварительная дата заключения договора — октябрь 2021 года.

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