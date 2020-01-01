ЛУКОЙЛ и Пермский край подписали меморандум о сотрудничестве Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 8 сентября, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов подписали меморандум о взаимопонимании в отношении реализации инвестиционного проекта по строительству комплекса каталитического крекинга на Пермском НПЗ.

Запуск комплекса, запланированный на 2026 год, позволит увеличить производство высокооктановых автомобильных бензинов, а также начать выпуск пропилена полимеризационной чистоты для использования в качестве сырья на нефтехимических производствах компании. Мощность комплекса составит 1,8 млн тонн в год, ввод новой установки позволит создать порядка 400 дополнительных рабочих мест.

Ожидаемые инвестиции в проект составляют более 100 млрд руб. Проект будет осуществляться в рамках Cоглашения с Министерством энергетики РФ о предоставлении инвестиционной надбавки к возвратному акцизу на нефтяное сырье на период до 1 января 2031 года.

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