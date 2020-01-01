При поддержке ЛУКОЙЛа в Пермском крае продолжается развитие научной кооперации Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 8 сентября, в Перми губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и ректор Российского университета нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Виктор Мартынов в присутствии президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере развития научной кооперации и реализации совместных исследовательских проектов.

Соглашение направлено на обмен опытом в научно-образовательной сфере, совершенствование системы подготовки высококвалифицированных научных и производственных кадров.

«Развитие научной кооперации между пермскими и столичными учреждениями позволяет создавать сетевые межвузовские программы. Благодаря тесному взаимодействию, мы создаем условия для подготовки высококвалифицированных кадров и их дальнейшего трудоустройства, реализации совместных исследовательских проектов», — отметил Дмитрий Махонин.

Взаимодействие сторон будет осуществляться на базе Пермского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня «Рациональное недропользование», одним из участников которого является ЛУКОЙЛ. В рамках направления «Углеводороды» Пермский НОЦ решает целый комплекс актуальных задач нефтяников, среди них повышение нефтеотдачи скважин, снижение АСПО, цифровизация месторождений, обеспечение безопасности на объектах добычи и переработки нефти.

Так, одна из недавних разработок инженеров Центра — приложение «Мобильный обходчик», которое автоматизирует технологические процессы, выполняемые операторами добычи нефти и газа. В 2019 году продукт внедрен в промышленную эксплуатацию, до конца 2021 года он будет использоваться на добычных предприятиях Компании в Пермском крае.

Совместно с сотрудниками московского вуза ученые пермского НОЦ планируют развивать образовательные программы, вести разработку и промышленное освоение новых технологий, а также совершенствовать принципы трансфера инноваций из науки в реальный сектор.

«Мы очень рады, что Российский университет нефти и газа имени И.М. Губкина становится партнером НОЦ, есть широкий круг направлений для сотрудничества. Университет обладает уникальными компетенциями по добыче и переработке газа, которые могут дополнить наработки по нефтяной тематике, сформированные сейчас участниками НОЦ. Еще одно направление — сотрудничество в рамках Российского национального комитета Мирового нефтяного совета, куда входят и университет, и наш научный центр. Это дает нам возможность совместно участвовать в формировании облика российской нефтегазовой отрасли в том числе и на международной арене», — рассказал Павел Илюшин, директор НОЦ «Рациональное недропользование».

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