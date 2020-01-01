РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ПНИПУ будут развивать образовательные проекты для корпоративного филиала в Когалыме Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 8 сентября, ректор Российского университета нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина Виктор Мартынов и ректор Пермского национального исследовательского университета (ПНИПУ) Анатолий Ташкинов в присутствии губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и президента ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова подписали Соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает прес-сслужба компании.

Документ предполагает организацию научного взаимодействия и реализацию исследовательских и образовательных проектов для развития филиала ПНИПУ в Когалыме (ХМАО-Югра), созданного при поддержке ЛУКОЙЛа. В рамках Соглашения запланирован академический обмен студентами и аспирантами, прохождение практики, совместные научно-исследовательские проекты.

Первый набор в корпоративную группу по бакалавриату «Нефтегазовое дело» организован в прошлом году, в этом — добавлен специалитет по геологии нефти и газа. Пока компания ведёт строительство зданий филиала в Западной Сибири, которое завершится в 2023 году, студенты корпоративных групп учатся в Перми, впоследствии обучение будет перенесено в Когалым.

«Это будет один из самых современнейших центров, функционирующий в объединении с нашим научным проектным институтом. Студенты уже с первых курсов смогут выполнять научные работы и получать за это поддержку. В Когалыме появится единый комплекс, который позволит в том числе готовить специалистов для нашей компании», — отметил Вагит Алекперов

Также Вагит Алекперов, Дмитрий Махонин, Виктор Мартынов и Анатолий Ташкинов провели встречу со студентами корпоративных групп, в рамках которой ответили на их вопросы. Здесь же состоялась презентация книги «Философия нефти», выпущенной в честь 30-летия ЛУКОЙЛа. Издание содержит ответы на самые популярные вопросы о нефтяной отрасли и ориентировано на массовую аудиторию — студентов профильных вузов, молодых специалистов и партнеров компании, общественников и представителей региональной власти.

Пермский политехнический университет — стратегический партнер и один из ключевых поставщиков кадров для ЛУКОЙЛа. Компания активно поддерживает университет, совершенствуя его материально-техническое оснащение, а также обеспечивая выплату именных стипендий, грантов студентам и преподавателям вуза. В 2019 году подписано трехстороннее соглашение между ЛУКОЙЛом, ПНИПУ и мэрией Когалыма о создании в городе филиала политехнического университета.

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