Следователи устанавливают обстоятельства гибели на пожаре троих жителей ЧП произошло 9 сентября в с. Кын Лысьвенского района Поделиться Поделиться Твитнуть

В четверг, 9 сентября, в с. Кын Лысьвенского района Пермского края во ходе тушения пожара жилого дома обнаружены тела двух мужчин и женщины. Все погибшие пенсионного возраста. Об этом сообщили в пресс-службу регионального СУ СКР.

В настоящее время в Кын выехали криминалисты и пожаротехник для проведения дополнительного осмотра места происшествия, сбора улик и назначения судебных экспертиз.

По результатам проверки следователем будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.

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