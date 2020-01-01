Помощь в подготовке специалистов нефтяной и газовой отраслей Прикамья будет оказывать РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В ходе визита губернатора Дмитрия Махонина совместно с президентом ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым в Пермский политех было подписано несколько двухсторонних соглашений. Они направлены на рост уровня подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края.

В частности, было подписано соглашение между Пермским краем и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Подписи под документом поставили Дмитрий Махонин и ректор вуза Виктор Мартынов.

Дмитрий Махонин в ходе подписания соглашения подчеркнул, что Пермский край нацелен на то, чтобы использовать все возможности для создания совместных проектов с крупнейшими вузами и образовательными центрами страны.

Взаимодействие сторон будет осуществляться на базе Пермского научного-образовательного центра (НОЦ) «Рациональное недропользование». РГУ становится партнером НОЦ и, совместно с учебно-методическим советом вуза планируется развитие сетевых образовательных программ, подготовка и совершенствование учебных пособий и курсов по нефтегазовой тематике.

Также в рамках встречи состоялось подписание соглашения между Пермским Политехом и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. Документ предполагает организацию научного взаимодействия и реализацию исследовательских и образовательных проектов для развития филиала ПНИПУ в Когалыме, созданного при поддержке ЛУКОЙЛа. Кроме того, соглашение предусматривает академический обмен студентами и аспирантами, прохождение практики, совместные научно-исследовательские проекты.



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