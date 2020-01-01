Начало отопительного сезона в Горнозаводском округе — под угрозой срыва Прокуратура взяла ситуацию под контроль Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Прокуратура Горнозаводского района Пермского края провела проверку подготовки тепловой сети к отопительному периоду. Было установлено, что часть обслуживаемого ООО «Горнозаводск-МикроТЭК» коммунального оборудования подлежит замене, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы обнаружили внутренние и внешние разрушения оборудования, выявили отсутствие теплоизоляции на отдельных участках сети на открытом воздухе в р.п. Теплая Гора.

Всё это может повлечь срыв старта отопительного сезона и создать предпосылки для возникновения чрезвычайной ситуации.

В целях предотвращения негативных последствий главе администрации Горнозаводского городского округа объявлено предостережение.

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