Анна Брюханова «Позволяет создать настроение» В Перми появится радиостанция для премиум-аудитории Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Радиостанция Monte Carlo начнёт вещание в Перми. В краевой столице запустят ретрансляцию московского сигнала. Местные программы и реклама будут ориентированы на пермского потребителя.

«Здесь не будет разговоров о политике и популярной сейчас вакцинации. Monte Carlo — станция не для вечно спешащих людей. Её необходимо слушать долго, в машине или дома, например. Временами необходимо отвлекаться от всевозможных информационных потоков, полностью погрузиться в музыку. Monte Carlo создаёт особое настроение», — комментирует генеральный директор ООО «РМГ Пермь» и управляющий местных радиостанций Евгений Царегородцев.

Радио Monte Carlo позиционируется как станция для «премиум-аудитории с отменным вкусом». Эфирную сетку заполняет классика джаза, рок- и поп-музыки, а также классические и инструментальные композиции. На радио есть несколько постоянных рубрик познавательного характера, например, «Мировое кино» и «Улицы мира», где делятся интересными фактами из различных сфер жизни. Некоторые программы переделают под пермского слушателя.

Пермская станция начнёт работу в сентябре — осталось получить необходимые документы. Частота вещания — 107,2 FM.

«Та когорта людей, которые ждут появления этой станции в Перми, останутся довольны. Теперь у пермяков будет хороший выбор: те, кто скучают по нетривиальным вещам, будут удовлетворены. Да, возможно, таких людей и не очень много. Хотя музыка, представленная на этой станции, приемлема для всей аудитории», — добавляет Евгений Царегородцев.

Радиостанцию Monte Carlo открыли 14 февраля 2000 года. Сейчас она вещает в формате Contemporary hit radio. В 2019 году станция начала расширяться на регионы и к февралю прошлого года сеть радиостанции увеличилась до 25 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Екатеринбург, Казань и другие города-миллионники. Охват аудитории по данным на 2019 год — 5,6 млн человек.

Владелец радиостанции — «Русская медиагруппа» (РМГ) — один из крупнейших отечественных медиахолдингов, курирующий работу ряда электронных СМИ, а также региональных радиокомпаний. В состав холдинга входят пять радиостанций — «Русское Радио», Monte Carlo, Хит FM, DFM и радио MAXIMUM — и телеканал RU.TV.

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