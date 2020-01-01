Елена Синица Фонд «Дедморозим» ищет новое помещение Прежнее фонд использовал бесплатно в течение 3,5 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Дмитрий Жебелев

Константин Долгановский

Пермский фонд «Дедморозим» находится в поисках нового помещения. Об этом сообщил один из учредителей фонда Дмитрий Жебелев на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, нынешнее помещение фонду предоставлялось бесплатно в течение 3,5 лет. Таким образом, фонду удалось сэкономить 4 млн руб., которые были направлены на помощь детям.

Как пишет Жебелев, к новому помещению есть ряд пожеланий. В частности, оно должно быть площадью от 500 кв. м., иметь отдельный вход и круглосуточный доступ. Кроме этого, желательно, чтобы оно было в радиусе 10 км от центра города и имело организованную доступную среду.

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