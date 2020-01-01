В Перми завершился Чемпионат Пермского края по плаванию Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: Владимир Горшков

В рамках благотворительной программы «Уралхим» — спорту» филиал «ПМУ» поддержал проведение Чемпионата Пермского края по плаванию. Соревнования прошли 6 и 7 сентября в спортивном комплексе «Олимпия». Более 120 спортсменов в составе 15 команд приехали на турнир из девяти территорий края.

В Чемпионате приняли участие мужчины 2006 г.р. и старше, а также женщины 2008 г.р. и старше, имеющие разряд не ниже 3-го спортивного. Борьба развернулась в индивидуальных видах программы на дистанциях от 50 до 1500 метров. За два дня соревнований было разыграно 32 комплекта наград.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим», президент ОО «Федерация плавания Пермского края»:

— Это наши первые календарные соревнования сезона 2021-2022 годов. Безусловно, после летнего перерыва проводить любой чемпионат для тренеров и для спортсменов сложно. К тому же, из-за пандемии мы вынуждены отказаться от присутствия зрителей и торжественного построения. Но эти ограничения не должны нам мешать. Важно проводить отборочные мероприятия, чтобы спортсмены могли показывать свою форму и проходить отбор на состязания более высокого уровня.

Лидерами соревнований по числу золотых медалей стали: Владислав Третьяков (Пермь), Диана Федорочева (Пермь), Полина Аникина (Пермь) — по 4 золотых награды; Илья Ляпин (Пермь) — 3 золотых медали.

Даниил Шишлов, кандидат в мастера спорта, бассейн «Дельфин» (Краснокамск), победитель соревнований на дистанции 400 метров вольным стилем:

— Я с четырех лет занимаюсь плаванием. Сейчас мне 15. В плавании мне больше всего нравится побеждать и занимать призовые места, это очень приятные ощущения. Нам приходится плавать долго: по часу, два. Поэтому главное — иметь выносливость и терпение. Важно ещё правильно распределить силы, чтобы в конце выложиться по максимуму. Ближайшая моя цель: поехать на соревнования по плаванию на открытой воде в Анапе и попасть там в топ-6. Это обеспечит мне попадание в сборную России по плаванию на открытой воде. Я впервые попал туда два года назад, но нужно каждый раз подтверждать свой результат. Ещё одна цель — выполнить норматив мастера на Первенстве ПФО.

Ксения Максимова, кандидат в мастера спорта, бассейн «Дельфин» (Краснокамск), победитель соревнований на дистанциях 400 и 800 метров вольным стилем:

— Я обожаю плавать длинные дистанции. Я могу расслабиться, подумать о чем-то. А на коротких на это просто нет времени, нужно сразу ускоряться, работать. В этом году на соревнованиях в Волгограде на дистанции 1500 метров кролем я почти выполнила норматив мастера спорта. Мне не хватило всего 27 секунд. Поэтому в сентябре на Первенстве ПФО в Саранске я очень надеюсь, что смогу достичь этой цели.

Организаторами Чемпионата Пермского края по плаванию выступили Министерство физической культуры и спорта Пермского края, ОО «Федерация плавания Пермского края», ГКАУ «Центр спортивной подготовки Пермского края» и спорткомплекс «Олимпия».

Золотые медали Чемпионата завоевали:

50 м (вольный стиль) — Владислав Третьяков (Пермь), Диана Федорочева (Пермь)

100 м (вольный стиль) — Юрий Ершов (Пермь), Елизавета Синюкова (Пермь)

200 м (вольный стиль) — Владислав Третьяков (Пермь), Елизавета Синюкова (Пермь)

400 м (вольный стиль) — Даниил Шишлов (Краснокамск), Ксения Максимова (Краснокамск)

800 м (вольный стиль) — Ксения Максимова (Краснокамск)

1500 м (вольный стиль) — Дмитрий Мельников (Березники)

50 м (на спине) — Владислав Третьяков (Пермь), Диана Федорочева (Пермь)

100 м (на спине) — Дмитрий Мартын (Березники), Диана Федорочева (Пермь)

200 м (на спине) — Артём Колышкин (Пермь), Анна Масленникова (Пермь)

50 м (брасс) — Илья Ляпин (Пермь), Полина Аникина (Пермь)

100 м (брасс) — Илья Ляпин (Пермь), Полина Аникина (Пермь)

200 м (брасс) — Илья Ляпин (Пермь), Полина Аникина (Пермь)

50 м (баттерфляй) — Святослав Суханов (Пермь), Диана Федорочева (Пермь)

100 м (баттерфляй) — Даниил Демин (Пермь), Александра Тверетинова (Березники)

200 м (баттерфляй) — Денис Соловьев (Березники), Александра Тверетинова (Березники)

200 м (комплексное плавание) — Владислав Третьяков (Пермь), Полина Аникина (Пермь)

400 м (комплексное плавание) — Данил Воложанин (Березники), Олеся Стратулат (Пермь)

по сообщению пресс-службы

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