Погиб глава МЧС России Евгений Зиничев занимал пост главы ведомства с 2018 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Евгений Зиничев/ фото: МЧС России

На учениях в городе Дудинка Красноярского края погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С прискорбием сообщаем, что при исполнении служебного долга, находясь в Норильске на межведомственных учениях по защите арктической зоны от чрезвычайных ситуаций, спасая жизнь человека, трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев», — говорится в сообщении.

Как написала в своем телеграм-канале Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT, чья съемочная группа присутствовала месте происшествия, министр вместе с оператором стояли на краю обрыва, оператор поскользнулся и упал в воду, Зиничев бросился, чтобы его спасти, но разбился о выступающий камень, оператор тоже погиб.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью главы МЧС Евгения Зиничева. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Евгению Зиничеву было 55 лет. Он занимал пост главы МЧС РФ с 18 мая 2018 года. С 28 мая 2018 года был членом Совета безопасности РФ. Генерал армии.

Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова. Также имел ведомственные награды Федеральной службы охраны.

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