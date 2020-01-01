В Перми на строительной площадке МФЦ «Эспланада» упал строительный кран Из-за ЧП остановлено движение трамваев Поделиться Поделиться Твитнуть

В среду, 8 сентября, на строительной площадке многофункционального центра «Эспланада» в Перми упал строительный кран. Оборудование рухнуло на трамвайные пути по ул. Петропавловской, в районе перекрёстка с ул. Попова, повреждена контактная сеть. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта, в результате происшествия движение трамваев остановлено. Трамваи маршрутов №7 и №12 курсируют через ул. Революции, Пушкина и Борчанинова.

В настоящее время ведётся устранение аварии.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.