В Пермском крае в первую неделю работы программы «Пушкинская карта» было приобретено почти 1,5 тыс. билетов «Пушкинская карта» — всероссийская программа популяризации культурных мероприятий среди молодежи от 14 до 22 лет Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

За первые три дня по России было выдано более 1 миллиона карт. В Пермском крае потенциально 230 тысяч человек смогут пользоваться «Пушкинской картой».

На данный момент в Пермском крае в программе «Пушкинской карты» участвуют 38 учреждений культуры. Эта цифра станет больше, так как многие учреждения сейчас проходят модерацию и скоро присоединятся к проекту.



Всего по Пермскому краю в рамках программы с 1 сентября продано почти 1 тыс. 500 билетов. На данный момент больше всего билетов продано в Пермский академический Театр-Театр (874 билета). Активнее держатели карты покупают билеты на мюзиклы («Алые паруса», «Карлик нос», «Монте-Кристо. Я — Эдмон Дантес», «Восемь женщин», «Jesus Christ superstar»), в том числе на премьеру мюзикла по роману Ремарка «Три товарища», которая состоится в конце октября — начале ноября. Но кто-то выбирает и драматические спектакли («Дом Бернарды Альбы» и «Загадочное ночное убийство собаки»).



В Театре оперы и балета лидером продаж по «Пушкинской карте» стала премьера оперы «Богема», которая запланирована на середину сентября, затем идут спектакль-променад «Location», постановки «Бахчисарайский фонтан», «Дон Жуан», «Царская невеста» и «Лебединое озеро».



Кроме того, молодые пермяки проявили интерес к спектаклям театра «У Моста» и ТЮЗа, где больше всего было куплено билетов на последнюю премьеру театра, спектакль «Я вижу солнце». В Пермском театре кукол тоже начались первые покупки билетов — на спектакли возрастной категории «12+». Также приобретаются билеты по карте в Пермский планетарий — на его официальном сайте вывешен список сеансов, которые можно оплатить по «Пушкинской карте».



В Пермской филармонии по карте чаще всего покупали билеты на концерты органной музыки. К концу недели появится возможность купить по карте билеты на фестиваль Дениса Мацуева — одно из самых востребованных событий сезона.



Также к программе Пушкинская карта присоединились и пермские музеи: например, активно продаются билеты в музей современного искусства PERMM. Пока здесь можно купить только входной билет на все выставки, но уже проходят модерацию и новые форматы: паблик-арт экскурсии по Перми, экскурсии по текущим выставкам, а также мастер-классы для школьников.

Начинают подключаться к программе и города Пермского края, например, первые продажи стартовали в Березниковском историко-художественном музее им. И. Ф. Коновалова.

Напомним, полная афиша доступных мероприятий и учреждений доступна в мобильном приложении «Госуслуги. Культура» и на портале Культура.РФ.

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