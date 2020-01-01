Елена Синица В Прикамье могут ввести новые стимулирующие выплаты для медиков Средства будут перечисляться при устройстве на работу в отдельных территориях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Губернатор края Дмитрий Махонин на рабочем совещании в минздраве сообщил, что в Прикамье будут вводиться новые стимулирующие выплаты для медиков. Цель - стимулировать специалистов устраиваться на работу в отдельных территориях. Больницам Прикамья сейчас не хватает более 900 врачей и порядка 1,5 тыс. медсестер и фельдшеров, передаёт «Рифей».

По данным минздрава, в 17 территориях края дефицит врачей ощущается особенно остро.

Дополнительные разовые выплаты вновь прибывшим в территории для работы врачам и фельдшерам планируются ввести с 2022 года. Медики, приехавшие в населённые пункты с числом жителей до 50 тыс. человек, получат до 2 млн руб. А в более крупные населенные пункты — до 1 млн руб.

Помимо этого, планируются ежемесячные выплаты до 10 тыс. руб. для фельдшеров и медсестер, устраивающихся на работу в медучреждения Перми.

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