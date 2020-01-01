В Перми осуждён экс-начальник городской службы спасения Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд г. Перми вынес решение по уголовному делу, возбуждённому в отношении экс-начальника поисково-спасательного отряда МКУ «Пермская городская служба спасения». Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Суд установил, что в 2019 году подсудимый на почве личных неприязненных отношений нанёс своему подчинённому удар в голову стулом. В результате пострадавший полностью потерял зрение на правый глаз.

Решением суда виновным приговорён к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также удовлетворены исковые требования потерпевшего о компенсации морального вреда.

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