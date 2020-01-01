В Перми открылся спортивный участок набережной Мэр попросил горожан бережно отнестись к оборудованию Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Спортивный участок камской набережной в Перми 7 сентября открылся для посещения. Об этом в своём Instagram-аккаунте сообщил глава города Алексей Дёмкин.

— Воркаут площадки, беговая дорожка, тренажеры, площадки для игры в мини-футбол, баскетбол, теннис — здесь каждый сможет выбрать активность для себя, — написал мэр. — Надеюсь, что пермяки будут бережно относиться к оборудованию. В любом случае для сохранности спортивного инвентаря установлено видеонаблюдение.

Сегодня же была открыта зона амфитеатра.

На этом преображение набережной не закончится, сообщили в пресс-службе администрации. В настоящее время городские власти готовят проект еще одного участка — от вокзала «Пермь 1» до створа ул. Сибирской.

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