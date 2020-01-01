Погрузка на железной дороге в Пермском крае выросла на 7,2% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Пермском крае составила 32,5 млн тонн, что на 7,2% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД.

За 8 месяцев года отправлено по железной дороге 11,7 млн тонн химических и минеральных удобрений (+11,3%), 7,1 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 1,2 раза), 5,3 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-13,1%).

В целом на Свердловской железной дороге в январе-августе 2021 года погружено 98,3 млн тонн (+4,4% к уровню аналогичного периода 2020 года).

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