В Пермском крае выявлено 460 новых случаев заражения COVID-19 За сутки скончались 24 пациента с коронавирусом Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 460 новых случаев заражения COVID-19: 71 человек госпитализирован, 389 проходят амбулаторное лечение под наблюдением врачей. За день выздоровели 444 пациента, 24 скончались.

В числе новых инфицированных 178 пациентов мужского пола, 282 — женского. Среди заболевших 59 детей, 68 человек в возрасте от 15 до 29 лет, 138 — в возрасте от 30 до 49 лет, 111 — от 50 до 64 лет и 84 человека старше 65 лет.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 91 016.

В ковидных отделениях больниц сегодня находятся 3246 пациентов, из них 151 подключён к аппаратам ИВЛ.

Доля свободного коечного фонда составляет 29,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.