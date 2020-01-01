Крупные застройщики Прикамья уличены в нарушениях законодательства об охране атмосферного воздуха Руководителям предприятий внесены представления, возбуждены административные дела Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительные организации ООО «ЖБК-Строй»,ООО «Строй-Комплекс», ООО «АРВИКО», ООО «Специализированный застройщик «Орсо групп» и ООО «Специализированный застройщик «ЭТТО» при возведении многоквартирных жилых домов и соцобъектов не исполнили обязанности по разработке природоохранной документации. Нарушения законодательства об охране атмосферного воздуха выявила Пермская межрайонная природоохранная прокуратура.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, предприятия не согласовывали с Госинспекцией по экологии и природопользованию края мероприятия по регулированию выбросов в период наступления неблагоприятных метеорологических условий, а также не организовали поступление информации о наступлении таких периодов. Это необходимо для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

По результатам проверки природоохранный прокурор внёс руководителям предприятий представления, а также возбудил дела об административном правонарушении в отношении должностного и юридического лиц.

Устранение нарушений взято прокуратурой на контроль.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.