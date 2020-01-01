Пермская филармония откроет 86-й концертный сезон XI фестивалем Дениса Мацуева Одно из самых знаковых филармонических событий пройдет с 7 по 10 октября Поделиться Поделиться Твитнуть

Пермская краевая филармония

Центральные вехи четырех фестивальных дней(6+) — два симфонических вечера с любимцем пермяков — Государственным симфоническим оркестром Республики Татарстан под руководством народного артиста России Александра Сладковского в рамках «Всероссийских филармонических сезонов» при поддержке министерства культуры РФ.

Денис Мацуев — яркий представитель мировой элиты русской фортепианной школы, желанный гость самых престижных концертных залов мира, поэтому кульминация проекта — сольная программа Маэстро, которая всегда отличается изысканностью, утонченностью и виртуозным мастерством.

Традиционное закрытие — джазовый сет «И классика, и джаз», где Денис Мацуев представит своих друзей — партнёров по джазу: музыкантов разных поколений, от совсем юных до признанных мэтров:

Головокружительные джазовые импровизации, уникальные сочетания ритмов и гармоний, дуэтов и трио — всё это станет ярким и запоминающимся событием для пермской публики.

Неизменная страница фестиваля — Межрегиональный конкурс и гала-концерт фонда «Новые имена», где самое пристальное внимание уделяется юным «искоркам», как называет их сам Мацуев, — молодым дарованиям Перми и края.

Открытие и закрытие фестиваля будут транслироваться в режиме онлайн из Большого зала в Органный. Также состоятся прямые трансляции всех фестивальных дней в 28 филиалов Виртуального концертного зала Пермской филармонии в территориях края.

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