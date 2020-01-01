В январе-августе из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали почти 3 тыс. жителей Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Пермском крае подведены итоги расселения аварийного жилья за январь-август. В этот период было расселено 44,972 тыс. квадратных метров «аварийки», жилищные условия улучшили 2 тыс. 891 человек, сообщает пресс-служба краевого минстроя.

Расселение ведется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, и региональных программ.



Мероприятия по расселению аварийного жилья в Пермском крае ведутся с годовым опережением. В конце августа Минстрой РФ одобрил заявку региона на выполнение плана нацпроекта до конца 2024 года.

Губернатор Дмитрий Махонин подчеркнул, что снижать темпы нельзя. «Нам предстоит обеспечить благоустроенными квартирами еще 27 тыс. человек, это 440 тыс. кв. метров жилья. И от того, как скоро мы решим эту задачу, зависит получение дополнительного федерального финансирования на расселение уже тех домов, которые были признаны аварийными после 1 января 2017 года, то есть выходящих за рамки нацпроекта», — акцентировал глава региона.

Реализация национального проекта в Пермском крае стартовала в 2019 года. За это время с учетом иных программ расселено 277,261 тыс. кв. м., в благоустроенные квартиры переехали 17,808 тыс. человек.



Для комфорта граждан в регионе действует несколько способов переселения, в том числе предоставление благоустроенного жилья, получение выкупной стоимости, получение субсидии. По вопросам переселения необходимо обращаться в администрацию муниципалитета. Специалисты ведут адресную работу с каждым гражданином и помогают подобрать наиболее удобный вариант переселения в соответствии с нормами действующего законодательства.



Отметим, что для переселения граждан в том числе ведется строительство новых домов. Сейчас стройки развернуты в 12 муниципалитетах. Порядка 600 квартир площадью 23,9 тыс. квадратных метров будут переданы переселенцам по нацпроекту «Жилье и городская среда» до конца 2022 года. Кроме того, в 2022-2024 годы в 17 муниципалитетах планируется приобрести у застройщиков еще 93,82 тыс. кв. м в новостройках.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.