«Метафракс Групп» рассматривает возможность инвестиций в Дальний Восток Поделиться Поделиться Твитнуть

Метафракс

На площадке VI Восточного экономического форума 3 сентября во Владивостоке состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между ООО «Метадинеа» и правительством Хабаровского края. Документ в присутствии врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева утвердили первый заместитель председателя правительства региона Мария Авилова и член совета директоров компании Алексей Чикунов, сообщает пресс-служба «Метафракс Групп».

Соглашение предусматривает взаимодействие сторон в области выполнения социально-экономических программ и планов развития Хабаровского края, создания экономических и организационных условий для реализации инвестиционных проектов.

«Метафракс Групп» рассматривает возможность создания в Хабаровском крае производства смол широкого спектра применения. Вопрос находится в стадии обсуждения: проводится анализ рынка, а также возможных вариантов и параметров реализации данного проекта. При этом группа компаний рассчитывает на поддержку в рамках государственных программ, реализуемых на территориях Дальневосточного федерального округа.

— Наш проект в случае реализации может стать драйвером для новых инвестиционных проектов в деревоперерабатывающей и теплоизоляционной промышленности Дальнего Востока. Одновременно он направлен на поддержку отечественных лесопромышленников. Новое производство смол позволит организовать стабильное обеспечение компаний, работающих в регионе, необходимым сырьем. Это значимо для развития промышленности региона, в том числе и в связи с планами по созданию в Хабаровском крае строительного кластера, — заявил председатель совета директоров ПАО «Метафракс Кемикалс» Армен Гарслян.

ООО «Метадинеа» (Metadynea) — лидер российского рынка производства синтетических смол широкого спектра применения. Компания входит в состав «Метафракс Групп». В России базируется на двух производственных площадках — в городе Губахе Пермского края и в городе Орехово-Зуеве Московской области. Также в активах предприятия — центр исследований и разработок в городе Кремсе-на-Дунае в Австрии.

На рынках Азиатско-Тихоокеанского региона «Метафракс Групп» также представлена совместным трейдинговым предприятием «Samyang Meta», расположенным в Южной Корее.

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