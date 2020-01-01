Елена Синица Отопительный сезон в Перми стартует 7 сентября Подача тепла начнётся с социальных объектов Поделиться Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Во вторник, 7 сентября, в Перми начинается отопительный сезон. Об этом сегодня объявил глава города Алексей Дёмкин.

— Начало сентября в этом году выдалось холодным и дождливым. При такой погоде в помещениях достаточно быстро становится прохладно и влажно. Дожидаться нормативной пятидневки с температурой ниже +8, чтобы начинать отопительный сезон, не будем, — сообщил пермский мэр на своей странице в Instagram. — Принял решение начать запускать отопление в социальную сферу: детские сады, школы, больницы уже с 7 сентября.

Подача тепла в жилые дома начнётся в ближайшее время. О точной дате Алексей Дёмкин также пообещал сообщить.

Как сообщает ВЕТТА, процесс полного запуска отопительной системы в Перми может занять 2—3 недели.

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