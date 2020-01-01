Елена Синица
У пермского фудтех стартапа PizzaBot может появиться немецкий инвестор
Цель проекта — создать сеть полностью роботизированных киосков-пиццерий по всему миру
Пермский фудтех-проект PizzaBot начал искать инвесторов. Об этом сообщается в телеграм-канале «IT-Пермь».
«В жизни каждого стартапа наступает этап поиска инвесторов. Пришла пора и мне заняться этим непростым и увлекательным делом. Точнее, я им занимаюсь уже несколько месяцев», — сообщил основатель проекта Алексей Ковыев.
Отмечается, что сейчас идут переговоры с инвестором из Германии.
PizzaBot представляет собой небольшой киоск с находящимся внутри промышленным манипулятором, который готовит пиццу по заказу клиента. С лицевой стороны установлен сенсорный экран, с помощью которого можно сделать заказ, терминал для оплаты и окошко для получения готового блюда.
Заказ выполняется примерно за три минуты. Пицца, приготовленная роботом, не круглая, а прямоугольная — 20 на 8 см.
На сайте PizzaBot отмечается, что компания строит «лучшую в мире сеть небольших и полностью роботизированных киосков-пиццерий», внедряет современные цифровые технологии и автоматизацию в производство и продажу пиццы.
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