Елена Синица
В Прикамье виновница ДТП возместила потраченные бюджетом средства на санитарно-авиационную эвакуацию ребёнка
Размер ущерба составил 731 тыс. руб.
В Пермском крае суд взыскал с виновницы ДТП средства, потраченные на санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба пермской транспортной прокуратуры.
Поясняется, что в октябре 2020 года в Соликамске произошло ДТП, в результате которого ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.
С помощью санитарно-авиационной эвакуации его экстренно доставляли в детскую клиническую больницу Перми. На выполнение рейса медучреждение израсходовало 731 тыс руб.
Соликамский городской суд признал водителя, участвовавшего в ДТП, виновной в совершении преступления (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).
Затем транспортный прокурор обратился в суд с иском к водителю о взыскании ущерба в сумме 731 тыс руб.
Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу бюджетного учреждения взыскана указанная сумма.
Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора.
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