Елена Синица В Прикамье виновница ДТП возместила потраченные бюджетом средства на санитарно-авиационную эвакуацию ребёнка Размер ущерба составил 731 тыс. руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Вертолёт Ми-8 санавиации / фото: ok.ru

В Пермском крае суд взыскал с виновницы ДТП средства, потраченные на санитарно-авиационную эвакуацию пострадавшего ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба пермской транспортной прокуратуры.

Поясняется, что в октябре 2020 года в Соликамске произошло ДТП, в результате которого ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.

С помощью санитарно-авиационной эвакуации его экстренно доставляли в детскую клиническую больницу Перми. На выполнение рейса медучреждение израсходовало 731 тыс руб.

Соликамский городской суд признал водителя, участвовавшего в ДТП, виновной в совершении преступления (п. «б» ч. 2 ст. 264 УК РФ).

Затем транспортный прокурор обратился в суд с иском к водителю о взыскании ущерба в сумме 731 тыс руб.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора. В пользу бюджетного учреждения взыскана указанная сумма.

Исполнение судебного акта находится на контроле прокурора.

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