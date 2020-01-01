Елена Синица Пермский отель «Круиз» продаётся за 125 млн руб. Площадь здания составляет 2,8 тыс. кв. м. Поделиться Поделиться Твитнуть

гостиница "Круиз"

avito.ru

В Свердловском районе Перми выставлен на продажу отель «Круиз» (ул. Фонтанная 1а/1). Соответствующее объявление размещено на «Авито».

Пятиэтажный отель продаётся за 125 млн руб. В объявлении отмечается, что он является действующим.

Площадь здания составляет 2868 кв. м.

Вместе со зданием продаётся земельный участок 28,23 соток.

Кроме этого, дополнительно предлагается купить смежный участок автопарковки 16,25 соток.

Уточняется, что возможна продажа готового бизнеса с оборудованием, мебелью и налаженным бизнес-процессом.

​«Отлаженная работа всех центральных коммуникаций. Здание и территория отеля в отличном техническом и презентабельном состоянии. Не требуется дополнительных вложений в ремонт», — сказано в объявлении.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.