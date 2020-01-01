Мария Сыропятова В Перми наложен запрет на действия с имуществом бывших руководителей завода им.Дзержинского Решение было принято Арбитражным судом Уральского округа в закрытом заседании Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Суд наложил запрет на действия с имуществом нескольких физических и юридических лиц в рамках дела о банкротстве завода им.Дзержинского в Перми.

По данным «Коммерсант-Прикамье», среди них бывшие сотрудники и руководители предприятия. Речь о Владиславе Шинкевиче, а также бывшем конкурсном управляющем ФГУП Евгении Лысове, экс-исполнительном директоре завода Денисе Бронникове и бывшем председателе совета директоров Артуре Васильеве.

Ходатайство о срочных обеспечительных мерах конкурсный управляющий завода заявил с целью исполнения постановления Арбитражного суда Уральского округа от 23 июня. Последнее было принято в закрытом судебном заседании.

Напомним, весной 2021 года в отношении бывших руководителей завода им.Дзержинского было вынесено решение о прекращение уголовного дела в связи с истечением срока давности. По версии следствия, в составе организованной группы подсудимые выставили по заниженным ценам промплощадки завод №3 и №5, а также ведомственный стадион «Дзержинец». После их продажи структурам, подконтрольным организованной группе, эти сделки были признаны недействительными.

Дело о несостоятельности предприятия рассматривается более 15 лет. По данным ЕГРЮЛ, в 2010 году суд признал машиностроительный завод им. Дзержинского банкротом. Тогда же в отношении организации было открыто конкурсное производство и впервые начата процедура ликвидации юрлица. По данным на прошлый год, общая сумма долга ЗиДа составляет примерно 785 млн руб.

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